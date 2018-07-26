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В России упали продажи Lada Priora
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В России упали продажи Lada Priora 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Аналитики привели статистику продаж бюджетной модели, которую АвтоВАЗ на днях снял с производства.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, на которую ссылается «Автостат», в июне «Приора» была продана в России в количестве 899 экземпляров.
Продажи модели в первом полугодии 2018 года планомерно снижались от месяца к месяцу. Так, в январе дилеры реализовали 1 147 этих машин, в феврале -1 320, в марте — 1 104, в апреле — 1 053, а в мае — 945. Напомним, «Приора» появилась в продаже в 2007 году. За десять лет модель разошлась тиражом в 846,5 тыс. экземпляров.
Как сообщал «Авторамблер», в середине июля АвтоВАЗ сварил последний кузов Lada Priora. Рабочих с линии, где осуществлялась сборка автомобиля, перевели на другие направления. Тогда же стало известно, что «Приора» не исчезнет из продаж в ближайшие несколько месяцев — АвтоВАЗ выпустил седаны с запасом, чтобы обеспечить наличие машин в автосалонах до конца текущего года.
Пока модель доступна на сайте автопроизводителя. Цены на седан начинаются от 424 900 рублей. Автомобиль предлагается с двумя вариантами моторов объемом 1,6 литра мощностью 87 л.с. либо 106 л.с. Трансмиссия — безальтернативная «механика». «Приора» в топовом исполнении Image стоит 533 400 рублей.
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