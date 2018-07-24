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Стали известны новые подробности о LADA XRAY Cross
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Стали известны новые подробности о LADA XRAY Cross 

Автостат 11 часов назад
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «вседорожную» модификацию хэтчбека LADA XRAY — Cross. Серийный вариант модели покажут, как ожидается, в конце августа на Московском автосалоне, пишет портал Motor.ru. Из документа следует, что Cross-модификация окажется на 6 мм длиннее, на 46 мм шире и на 75 мм выше обычного хэтчбека XRAY. Длина новинки достигнет 4171 мм ширина — 1810 мм, а высота — 1645 мм. Колея передних и задних колес увеличится до 1503 и 1546 мм соответственно. Кроме того, новинка получит задние дисковые тормоза вместо «барабанов» и 17-дюймовые колеса с шинами размерности 215/50. Дорожный просвет модели, как ожидается, увеличится со 195 до более чем 200 мм. Ранее предполагалось, что «вседорожный» вариант XRAY могут оснастить полным приводом, однако в итоге от него АВТОВАЗу пришлось отказаться из-за высокой стоимости и массы. В документах Росстандарта также нет указаний на наличие полного привода у модели. Напомним, концептуальный вариант LADA XRAY Cross был представлен два года назад на автосалоне в Москве, а в феврале этого в Тольятти заметили тестовый прототип серийной модели. Сейчас хэтчбек XRAY предлагается со 106-сильным мотором 1.6 и 1,8-литровым агрегатом мощностью 122 л.с. Цены начинаются от 629 тыс. 900 рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи высокого хэтчбека LADA XRAY на российском рынке составили 16388 автомобилей, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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