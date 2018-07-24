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Петербургский автопром в 1 полугодии вырос на 8%
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Петербургский автопром в 1 полугодии вырос на 8% 

Автостат 11 часов назад
По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в первом полугодии 2018 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 183200 легковых автомобилей, что на 8% больше показателя годичной давности. В июне объем производства автомобилей в городе составил 30900 машин, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первой половины года на завод Hyundai приходится 66% от общего объема производства, 18% занимает Toyota и 16% — Nissan (единственный из трех заводов, который нарастил свою долю по сравнению с результатами первого полугодия 2017 года — на 4 п.п.). «Положительный результат петербургскому автопрому в этом году пока обеспечивают только заводы Hyundai и Nissan. Toyota, в том числе из-за подготовки к старту производства модели Camry нового поколения, пока не показывает прошлогодней динамики, — отмечает генеральный директор „Auto-Dealer-СПб“ Михаил Чаплыгин. — Вполне вероятно, что по итогам года рост производства автомобилей в городе составит порядка 5%». Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в первом полугодии 2018 года составила 23,8% (год назад — 26,3%). Семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в ТОП-25 самых популярных машин в России по итогам полугодия. Это KIA Rio (лидер среди всех моделей), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. За первые шесть месяцев этого года общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.
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