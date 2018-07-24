Обновленный Foton Tunland появится в России до конца 2018 года

Компания Foton Motor начала подготовку к выводу на рынок и локализации обновленного пикапа Foton Tunland. В настоящее время ведутся работы по сертификации модели, формированию списка доступных для России комплектаций и подготовке производства обновленного Foton Tunland. Как сообщает пресс-служба «Фотон Мотор», в Китае новинка предлагается с задним и полным приводом, механической и автоматической коробкой передач, с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 136 л.с., а также дизелем Cummins мощностью 163 л.с. Прорабатывается вариант установки нового дизельного двигателя D01 на автомобили российского производства. Обновленный Foton Tunland получил новое оформление передней части кузова, новую оптику, бамперы, светодиодные ходовые огни, расширители колесных арок из неокрашенного пластика, новый дизайн колесных дисков и зеркала. В салоне появилась новая передняя панель, унифицированная со старшей моделью Sauvana, новый блок климат-контроля и мультимедиа-система с сенсорным дисплеем и навигацией. Напомним, в настоящее время стоимость пикапа Foton Tunland на российском рынке начинается от 1 млн 549 тыс. 900 рублей. На сегодняшний день компания Foton Motor предлагает в России внедорожник Foton Sauvana, пикап Tunland и микроавтобус View. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры Foton реализовали 215 автомобилей, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.