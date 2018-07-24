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За последний месяц у 22 марок изменились цены на автомобили
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За последний месяц у 22 марок изменились цены на автомобили 

Автостат 11 часов назад
Согласно результатам мониторинга, который провело аналитическое агентство «АВТОСТАТ», за последний месяц* цены на автомобили изменились у 22 автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Многие бренды сделали упор на сегмент SUV, скорректировав прайс-листы в отношении кроссоверов и внедорожников. Так, американский Chevrolet поднял цену кроссоверов Tahoe на 50 тыс.руб. и Niva — на 15 — 17 тыс.руб. Китайский Geely повысил цену на автомобиль Atlas на 20 тыс. руб., а еще один азиатский концерн — Lexus — обновил ценники сразу у нескольких своих кроссоверов — Lexus NX200, NX300 и NX300Hybrid, — прибавив к ним 51 — 74 тыс. руб. Подорожали и европейские SUV. Например, французский Peugeot поднял цены на 26 — 40 тыс. руб. на свои кроссоверы — 2008, 3008, 5008, а чешская Skoda прибавила до 50 тыс. руб. к цене на свой среднеразмерный кроссовер Kodiaq. Но особенно отличились в июле немецкие автопроизводители — сразу четыре марки из Германии скорректировали цены на свои модели: BMW повысил цены почти на весь модельный ряд от 40 до 140 тыс. руб., Mercedes-Benz увеличил стоимость кроссовера и купе GLC-Klasse на 30 — 130 тыс. руб., а SMART обновил ценники на кабриолет, купе и хэтчбек ForTwo и ForFour, прибавив к ним 30 — 40 тыс. руб. Не остался в стороне и немецкий Volkswagen, который оставил цены на кроссоверы без изменений, зато поднял их на пассажирский фургон Caddy в двух вариантах (с короткой и удлиненной колесной базой). * За период с 16 июня по 15 июля 2018 года. Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.
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