Lexus пока не готов ускорять производство электромобилей 

«Технология производства полностью электрических автомобилей пока не готова к массовому производству, а его воздействие на окружающую среду еще не до конца изучено», — считает президент компании Lexus Йошихиро Савва (Yoshihiro Sawa). Выступая на Фестивале Скорости в Гудвуде (Goodwood Festival of Speed), президент японской компании пояснил, что в настоящее время Lexus и его материнская компания Toyota производят автомобили с любыми видами двигателей, включая водородные или электрические. Однако не намерены форсировать производство электрокаров до тех пор, пока окончательно не прояснятся выгоды для покупателей и последствия для окружающей среды. «Наша философия заключается в том, чтобы обеспечить максимальную свободу передвижения, поэтому нужно развивать технологии по всем направлениям: бензин, дизель, гибрид и электробатареи. Если мы сосредоточимся только на EV, мы не сможем дать людям все, что они хотят», — сказал г-н Савва. Тем не менее, в начале 2018 года на автосалоне в Детройте компания Lexus представила новый концепт полностью электрического кроссовера и сообщила о планах вывода на рынок этого автомобиля в 2020 году. Заметим, что многие другие бренды уже запустили электромобили в массовое производство или, как минимум, создали их концепт-кары. Среди них такие компании, как Jaguar Land Rover, Volvo, Renault Kengoo, BMW и многие другие. По словам представителей компании Toyota, «примерно к 2025 году каждая модель в линейке Toyota и Lexus будет доступна в качестве полностью электрифицированной модели либо с электрифицированной опцией».