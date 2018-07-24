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Nissan планирует локализацию двигателей и трансмиссий для новых моделей в России
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Nissan планирует локализацию двигателей и трансмиссий для новых моделей в России 

Автостат 11 часов назад
Компания Nissan рассматривает новые проекты по локализации двигателей и трансмиссии для новых моделей, которые будут производиться в России в недалеком будущем. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan, не раскрыв подробностей. В настоящее время двигателями российского производства автомобили оснащаются Nissan Almera, Datsun on-DO и mi-DO, на ряде указанных моделей также установлена локальная трансмиссия. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», осенью 2018 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнется производство обновленного Nissan X-Trail, а несколькими месяцами позже на конвейер встанет обновленный Nissan Qashqai. По итогам первого полугодия 2018 года объем производства автомобилей Nissan и Datsun в России вырос на 31% и составил 56206 единиц. При этом с конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошло 28619 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, что на 34% превышает прошлогодний результат годичной давности. На московском заводе «Рено Россия» в отчетный период было произведено 11316 кроссоверов Nissan Terrano (+60%). На мощностях АВТОВАЗа изготовлено 16271 автомобилей Nissan Almera, Datsun on-DO и mi-DO.
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