Nissan планирует локализацию двигателей и трансмиссий для новых моделей в России 

Компания Nissan рассматривает новые проекты по локализации двигателей и трансмиссии для новых моделей, которые будут производиться в России в недалеком будущем. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan, не раскрыв подробностей. В настоящее время двигателями российского производства автомобили оснащаются Nissan Almera, Datsun on-DO и mi-DO, на ряде указанных моделей также установлена локальная трансмиссия. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», осенью 2018 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнется производство обновленного Nissan X-Trail, а несколькими месяцами позже на конвейер встанет обновленный Nissan Qashqai. По итогам первого полугодия 2018 года объем производства автомобилей Nissan и Datsun в России вырос на 31% и составил 56206 единиц. При этом с конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошло 28619 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, что на 34% превышает прошлогодний результат годичной давности. На московском заводе «Рено Россия» в отчетный период было произведено 11316 кроссоверов Nissan Terrano (+60%). На мощностях АВТОВАЗа изготовлено 16271 автомобилей Nissan Almera, Datsun on-DO и mi-DO.