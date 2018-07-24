Американский авторынок в июне вырос на 5% 

Американский авторынок в июне увеличился на 5,2% и составил 1 млн 551 тыс. 399 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,47 млн машин. По итогам шести месяцев 2018 года продажи автомобилей в США составили 8 млн 617 тыс. 655 единиц, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в июне сохраняет General Motors, реализовавший 256976 автомобилей (+5,7%). Второе место занимает Ford с показателем 229537 проданных машин (+1%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 209601 авто (+3,6%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group — 203214 машин, что на 8% выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda — в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 146563 автомобилей (+4,8%).