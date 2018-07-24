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В России началось производство нового KIA Ceed
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В России началось производство нового KIA Ceed 

Автостат 11 часов назад
Калининградский завод «Автотор» сегодня начал производство KIA Ceed третьего поколения. Вместо прежнего названия cee’d модель нового поколения получила имя Ceed. Российская премьера новинки состоится в рамках Московского автосалона 2018, а в продаже у российских дилеров появится в третьем квартале 2018 года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. Новый KIA Ceed производится на сборочном предприятии «Автотор» с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 1,4 MPI (100 л. с.) с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 1,6 MPI (128 л. с.), доступный как с механической, так и автоматической трансмиссией. Самым мощным станет абсолютно новый бензиновый двигатель T-GDI объемом 1,4 л (140 л. с.) с 7-ступенчатойпреселективной роботизированной коробкой передач DCT. В оснащение KIA Ceed входят система удержания в полосе (LFA) второго поколения, интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS), адаптивный круиз-контроль и ассистент распознавания дорожных знаков (SLIF) с функцией автоматического торможения. В центральной консоли для смартфона предусмотрена ниша с возможностью беспроводной зарядки. Текущее поколение cee’d регулярно входит в тройку наиболее востребованных в линейке бренда моделей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года своих покупателей нашли уже 10673 автомобилей этого семейства, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом. Новое поколение призвано укрепить позиции Ceed в числе лидеров своего сегмента. В настоящее время на заводе «Автотор» производится 11 моделей легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников KIA для российского рынка: Ceed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, SorentoPrime, Soul, Sportage, Stinger.
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