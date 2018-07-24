Названы наиболее популярные автомобили на рынке автолизинга 

Автомобили марок KIA и LADA являются наиболее популярными для сдачи в лизинг, свидетельствует опрос лизинговых компаний, проведенный агентством «Прайм». Эксперты отмечают, что популярность лизинга легковых автомобилей в настоящее время в основном определяется растущим рынком такси и каршеринга. Согласно опросу лизинговых компаний, наибольшим спросом пользуются автомобили марок LADA и KIA. При этом в "Газпромбанк Лизинге" отмечают, по их данным, популярность LADA носит исключительно региональный характер, в Москве и Московской области данного производителя в списке лидеров нет. «По моделям среди легковых автомобилей популярны следующие: LADA Largus, Toyota Camry, Ford Focus, KIA Rio, KIA Optima », — сказали в "Европлане". В "Сбербанк Лизинге" сообщили, что наибольшим спросом в лизинговой компании пользуются автомобили марки KIA, продажи автомобилей этой марки занимают 13,5% от общего объема продаж в лизинг. «В первом полугодии больше половины переданных в лизинг транспортных средств пришлось на легковые автомобили. Наибольшей популярностью среди клиентов »ВТБ Лизинг" пользовались автомобили LADA, ГАЗ, KIA, УАЗ, Ford, Renault, Volkswagen, Nissan и Toyotа ", — сообщили в пресс-службе группы ВТБ. В первом полугодии 2018 года «ВТБ Лизинг» передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более 12,5 тысяч автомобилей, сообщила компания. Четверть сделок была реализована в рамках льготной программы Минпромторга РФ. Таким образом, за первое полугодие 2018 года портфель лизинговой компании увеличился до 50 тысяч транспортных средств. «За 5 месяцев 2018 года лидирующее место в лизинговых продажах легкового транспорта занимает марка Volkswagen с моделью Volkswagen Polo, которая составляет 9,3% от всех продаж легкового и легкого коммерческого транспорта в лизинг в РФ, в Московском регионе эта марка и модель также находятся на первом месте, но уже с большей долей в 17,1% от продаж в лизинг», — сообщил генеральный директор «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов. Он отметил, что в 2017 году в целом по стране лидирующую позицию занимала модель LADA Largus, доля автомобилей марки Lada составляла 13,2%, у идущей следом KIA Rio доля была 3,2%. При этом в Московском регионе наиболее востребованы были такие модели как KIA Rio (5,6%) и Hyundai Solaris (5,2%).