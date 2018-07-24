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Японский авторынок в июне снизился на 8%
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Японский авторынок в июне снизился на 8% 

Автостат 11 часов назад
Японский авторынок в июне снизился на 7,9% до 252477 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за шесть месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 501 тыс. 829 машины (-4,8%). По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 18% до 110978 автомобилей. Второе место по объему продаж заняла Honda с показателем 33137 машин (+0,5%). Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 30471 автомобиль (+3,4%).
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