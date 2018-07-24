Объявлены рублевые цены на полноприводный Mercedes-Benz A-класса 

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на полноприводную модификацию компактного хэтчбека Mercedes-Benz A-Class. Продажи новинки в нашей стране стартуют осенью этого года. Как пишет портал «Колеса.ру», новый полноприводный Mercedes-Benz A 220 4Matic оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и пиковым моментом в 300 Нм. В пару к нему предлагается только 7-ступенчатый «робот» 7G-DCT. Новинка имеет независимую заднюю многорычажную подвеску в отличие переднеприводной модификации, где установлена торсионная балка. Цена базовой версии A-класса с 1,3-литровым мотором мощностью 150 л.с. начинается в России от 1 млн 760 тыс. рублей. Самый доступный полноприводный вариант модели оценен в 2 млн 470 тыс. рублей, то есть на 710 тыс. рублей дороже. Кроме другого силового агрегата и подключаемой полноприводной трансмиссии за эти деньги клиент получит A 220 4Matic в комплектации Progressive, дополнительно оснащенный ассистентом предупреждения столкновений с системой экстренного торможения, светодиодными фарами, климат-контролем, обшитым кожей мультирулем, виртуальной приборной панелью и 17-дюймовыми колесами. Mercedes-Benz A 220 4Matic в версии Sport можно купить за 2 млн 580 тыс. рублей. Оснащение этой версии дополнено 18-дюймовыми колесными дисками, спортобвесом и подголовниками, интегрированными в спинки сидений. Конкурентами полноприводной «ашке» в России станут Audi A3 Sportback, который можно заказать со 190-сильным 2,0-литровым бензиновым мотором, «роботом» и приводом на все колеса начиная от 2 млн 012 тыс. рублей. BMW 1 Series, если говорить о моторах, сопоставимых по мощности, предложен со 190-сильным «дизелем» в паре с «автоматом» — от 2 млн 250 тыс. рублей. Напомним, продажи Mercedes-Benz A-Class нового поколения в России начались в апреле, а мировая премьера хэтчбека состоялась в начале 2018 года. В этом году Mercedes-Benz может представить седан A-Class для европейского рынка.