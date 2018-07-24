Кроссовер Geely Atlas подорожал на 20 тысяч рублей 

В результате проводимого мониторинга цен * эксперты агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали удорожание автомобиля Geely Atlas на 20 тысяч рублей. Отмечается, что это коснулось всех комплектаций китайского кроссовера. Новая цена за начальную комплектацию Base для автомобиля с двигателем 2 л (139 л.с.) и механической КП установлена на уровне 1 049 990 рублей. Версия с тем же двигателем, но в более полной комплектации Comfort, обойдется в 1 149 990 рублей, а максимальная комплектация Luxury предлагается к продаже за 1 409 990 рублей. За эту сумму покупатель приобретает полноприводный кроссовер с двигателем 2,4 л (149 л.с.) и «автоматом». Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России был продан 1 051 автомобиль Geely, что на 3% меньше, чем год назад. При этом, согласно оценке экспертов агентства, на долю кроссовера Atlas приходится около половины указанного объема. * Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.