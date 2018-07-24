Автомобили Aurus получат российские комплектующие 

Красноярский металлургический завод (КраМЗ), входящий в En+ Group, начал производство комплектующих изделий для автомобилей проекта Aurus (прежнее название проекта — «Единая модульная платформа»). Предприятие заключило контракт с ФГУП «НАМИ» на производство 7 видов изделий, включая выпуск штамповок колес и шести наименований штамповок для изготовления деталей подвески из сплава. В 2018 году объем поставок комплектующих составит 8,5 тонн, сообщает агентство RNS. Компания Aurus, 25% которой владеет Sollers, а остальная доля — у ФГУП «НАМИ», провела сертификацию ряда моделей Aurus в России и ведет работы над сертификацией в Европе. Автомобили Aurus будут показаны в августе 2018 года в Москве и в марте 2019 года в Женеве. Продажи начнутся в 2019 году и могут составить в первый год около 50-70 штук. Среди вариантов распространения — подписка и долевая собственность. Цена на автомобили компании будет выше самых дорогих версий Mercedes-Benz S-класса. Несколько автомобилей Aurus в настоящее время находятся в автопарке ФСО. Модельный ряд Aurus будет состоять из седана, лимузина, внедорожника и микроавтобуса. Также возможна разработка полностью электрических моделей на платформе проекта и бюджетного внедорожника. В настоящее время сборка автомобилей проекта ведется на мощностях НАМИ, которые позволяют собирать около 200-220 автомобилей в год. При объеме заказов более 1,5 тыс. штук сборка Aurus может быть организована на мощностях Sollers в Татарстане или Ульяновской области. Проект разрабатывается с 2012 года. Инвестиции в него составили 12,4 млрд рублей.