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Mazda в июне увеличила продажи в России на 15%
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Mazda в июне увеличила продажи в России на 15% 

Автостат 11 часов назад
Российские дилеры Mazda в июне реализовали 2624 автомобиля — на 15% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2018 года продажи марки в нашей стране составили 14262 машины, что на 29% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,5% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в июне составили 1761 машину (+1%), а с начала года — 10219 единиц (+27%). Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года продажи Mazda на российском рынке могут вырасти на 15-20% к прошлому году. В феврале текущего года на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке стартовало производство семиместного кроссовера Mazda CX-9, ставшего третьей моделью Mazda российской сборки после кроссовера Mazda CX-5 и седана Mazda6.
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