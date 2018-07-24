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Французский авторынок в июне вырос на 9%
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Французский авторынок в июне вырос на 9% 

Автостат 11 часов назад
Автомобильный рынок Франции в июне вырос на 9,2% до 252222 машин (+0,4%). По итогам шести месяцев 2018 года французский авторынок составил 1 млн 188 тыс. 156 единиц, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в июне остается Renault, реализовавшая 59504 машины (+12,4%). Второе место занимает Peugeot с показателем 42885 проданных автомобилей (+4,6%). Реализация Citroen увеличилась на 11,1% и составила 24403 машины. Далее идет Dacia, чьи дилеры реализовали 16551 автомобиль (+28,2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, продажи которого составили 15881 машину (+19%).
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