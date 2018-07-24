Сколько автомобилей было выставлено на продажу в июне? («Автостат») 

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование объявлений о продаже машин на сайте DROM.ru, опубликованных в июне 2018 года. Согласно результатам исследования, в прошлом месяце количество предложений о продаже автомобилей, имеющих год выпуска с 2008-го по 2017-й, на сайте DROM.ru составило 179 тыс. штук. При этом средняя цена продаваемых машин равна 790 тыс. рублей, а средний пробег составляет 96 тыс. км. Возрастные категории Наибольшее количество предложений пришлось на автомобили 2008 года выпуска (29,5 тыс. шт.), доля которых составила 16,4%. Чуть ниже этот показатель у машин, произведенных в 2012 году (28,6 тыс. шт. или 16%). Напомним, что в эти годы были отмечены высокие результаты продаж новых автомобилей, поэтому теперь машины 2008 и 2012 годов выпуска чаще встречаются на вторичном рынке. Автомобили, произведенные в 2009 году, имеют довольно низкие показатели (6,4% или 11,5 тыс. шт.), поскольку именно в тот год российский первичный рынок продемонстрировал один из самых худших результатов за последние несколько лет. Предсказуемо низкие показатели (менее 6%) и у машин, произведенных в 2015 — 2017 годах, поскольку владельцы пока не спешат выставлять их на продажу, т.к. они относительно «свежие». Рыночные сегменты В июне 2018 года больше других предлагались к продаже автомобили сегмента SUV. Так, на их долю пришлось 36,3% машин 2008 — 2017 годов выпуска, что количественно соответствует 65 тыс. единиц. Лидирует здесь Honda CR-V 2008 года выпуска (549 объявлений). Средняя цена этой модели составляет 808 тыс. рублей, а средний пробег — 135,7 тыс. км. На втором месте находятся автомобили В-класса, доля предложений которых составила 21,8% (39 тыс. шт.). Самая популярная здесь модель — Hyundai Solaris 2011 года выпуска (812 объявлений). Средняя цена этого седана достигает 431 тыс. рублей, а средний пробег — 97 тыс. км. С небольшим отставанием далее следует С-класс, доля которого достигла 19,5%, что эквивалентно 35 тыс. объявлений. Лидер тут — Ford Focus 2012 года выпуска (1099 предложений), средняя цена которого равна 496 тыс. рублей, а средний пробег составляет 93,7 тыс. км. Ценовые диапазоны Самый популярный ценовой диапазон выставляемых на продажу автомобилей 2008 — 2017 годов выпуска — от 300 до 600 тыс. рублей. На его долю приходится 35,5% от общего числа объявлений или 63,5 тыс. штук. Самой «ходовой» моделью здесь является Ford Focus 2012 года выпуска. Его средняя цена, напомним, составила 496 тыс. рублей, а средний пробег — 93,7 тыс. км. Далее идут автомобили стоимостью от 600 тыс. до 1 млн рублей, доля которых составляет 27,4% (49 тыс. шт.) Лидер в этом ценовом сегменте — Toyota Camry 2008 года выпуска, средняя цена на которую составила 696 тыс. рублей, а средний пробег — 161 тыс. км. На долю машин, имеющих цену до 300 тыс. рублей, приходится 14,3% (25,7 тыс. объявлений). Чаще других в этой ценовой категории на продажу выставляют LADA Priora 2011 года выпуска со средней ценой 230 тыс. рублей и средним пробегом 110 тыс. км. Отметим и автомобили стоимостью 1 — 1,5 млн рублей, которым принадлежит 12,7% от общего числа объявлений (22,7 тыс. шт.). Самой популярной моделью здесь становится Toyota Camry 2012 года выпуска, средняя цена на которую — 1 млн 30 тыс. рублей, а средний пробег — 104 тыс. км. Модели-лидеры Среди моделей лидером по количеству объявлений в прошлом месяце стал Ford Focus 2012 года выпуска, число предложений о продаже которого составило 1093 единицы. Второе место заняла LADA Priora 2011 года выпуска — результат этой модели равен 974 объявлениям. Но если в десятке лидеров, наиболее предлагаемых к продаже автомобилей, американская модель занимает еще одну позицию (2011 г.в.), то российская — еще три (2008, 2010 и 2012 г.в.). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Toyota Corolla (2008 г.в.), Hyundai Solaris (2011 и 2012 г.в.) и седан LADA Granta (2013 г.в.). ТОП-10 предложений автомобилей на сайте DROM.ru в июне 2018 года