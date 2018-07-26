Для коммерческих машин Peugeot и Citroen действует выгодная лизинговая программа

Ее условия будут в силе до 31 октября 2018 года.

Проект предусматривает приобретение фургонов Peugeot Expert, Citroen Jumpy на комфортных лизинговых условиях. Также программой охватываются пассажирские микроавтобусы двух указанных французских брендов.

Первоначальный взнос по лизинговому соглашению стартует от 17 692 рублей. Такой же будет ежемесячный платеж в отношении вышеупомянутого грузового транспорта. Программа рассчитана на 5 лет, в ходе которой конечная выгода может составить до 225 тысяч рублей.

По пассажирскому сегменту — Peugeot Traveller (7 посадочных мест) и Citroen Space Tourer (8 мест) ежемесячные отчисления составят 24 тысячи 360 рублей. За 5 лет лизинга итоговая экономия может превратиться в сумму около 300 тысяч рублей.