Коммерческие автомобили Peugeot и Citroen доступны в лизинг с выгодой

Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy с рекомендованной ценой от 1 млн 499 тыс. 900 рублей доступны на срок лизинга 60 месяцев с ежемесячным платежом от 17 тыс. 692 рублей и выгодой по акции 224 тыс. 985 рублей.

А 7-местный мироавтобус Peugeot Traveller и 8-местный Citroen SpaceTourer с рекомендованной стоимостью от 1 млн 999 тыс. 900 рублей доступны на срок лизинга 60 месяцев с ежемесячным платежом от 24 тыс. 360 рублей. Общая выгода при приобретении автомобиля составит 299 тыс. 985 рублей.