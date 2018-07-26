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Коммерческие автомобили Peugeot и Citroen доступны в лизинг с выгодой
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Коммерческие автомобили Peugeot и Citroen доступны в лизинг с выгодой 

Автостат 2 часа назад
Фото: Автостат
Группа PSA совместно с автолизинговой компанией «Европлан» запустили новую программу приобретения коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen в лизинг. По условиям программы можно приобрести фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а также пассажирские микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer с комфортным минимальным платежом от 17 тыс. 692 рублей в месяц. Программа действует во всех регионах России до 31 октября 2018 года, сообщает пресс-служба Группы PSA.
Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy с рекомендованной ценой от 1 млн 499 тыс. 900 рублей доступны на срок лизинга 60 месяцев с ежемесячным платежом от 17 тыс. 692 рублей и выгодой по акции 224 тыс. 985 рублей.
А 7-местный мироавтобус Peugeot Traveller и 8-местный Citroen SpaceTourer с рекомендованной стоимостью от 1 млн 999 тыс. 900 рублей доступны на срок лизинга 60 месяцев с ежемесячным платежом от 24 тыс. 360 рублей. Общая выгода при приобретении автомобиля составит 299 тыс. 985 рублей.
Как отмечается, «Европлан» предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобиля, топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа автомобиля для максимально комфортного использования в период финансовой аренды.
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