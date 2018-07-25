Ещё
Datsun готовит к выпуску еще один новый кроссовер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Datsun готовит к выпуску еще один новый кроссовер 

Daily-Motor 10 часов назад
Фото: Daily-Motor
Компания Datsun готовится к выпуску абсолютно нового кроссовера, который расположится в линейке марки на ступень выше ее первого в истории SUV — модели Cross. Официальная презентация новинки запланирована на первый квартал 2019 года. Первым рынком для нового кроссовера, спроектированного на архитектуре альянса Renault-Nissan (CMF-A), станет Индия.
Согласно информации, опубликованной британскими автоизданиями, новинка от «Датсун» получит под капот 1-литровый бензиновый мотор от хэтчбека RediGo. В список базового оснащения автомобиля войдут системы ABS, EBD и передние подушки безопасности. Привод будет исключительно передним.
Напомним, что первый в истории возрожденной «Ниссаном» марки Datsun кроссовер под названием Datsun Cross продается с безальтернативным 1,2-литровым 3-цилиндровым мотором. Мощность этого агрегата с механической трансмиссией составляет 68 лошадиных сил, а с бесступенчатым вариатором X-Tronic — 78 «скакунов». Привод — только передний.
Daily-Motor: последние новости
Известны цены на новую Kia Optima в РФ Обновленный кроссовер FAW Besturn X80 получил ценник для РФ Стала известна ориентировочная цена Hyundai Solaris 2018 для РФ
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары141
Боксер на элитном авто сбил насмерть москвичку36
Начались продажи обновленных Logan и Sandero
В России презентовали кроссовер Range Rover 2019
Россиянам упростили регистрацию машин
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение