Datsun готовит к выпуску еще один новый кроссовер

Компания Datsun готовится к выпуску абсолютно нового кроссовера, который расположится в линейке марки на ступень выше ее первого в истории SUV — модели Cross. Официальная презентация новинки запланирована на первый квартал 2019 года. Первым рынком для нового кроссовера, спроектированного на архитектуре альянса Renault-Nissan (CMF-A), станет Индия. Согласно информации, опубликованной британскими автоизданиями, новинка от «Датсун» получит под капот 1-литровый бензиновый мотор от хэтчбека RediGo. В список базового оснащения автомобиля войдут системы ABS, EBD и передние подушки безопасности. Привод будет исключительно передним. Напомним, что первый в истории возрожденной « Ниссаном » марки Datsun кроссовер под названием Datsun Cross продается с безальтернативным 1,2-литровым 3-цилиндровым мотором. Мощность этого агрегата с механической трансмиссией составляет 68 лошадиных сил, а с бесступенчатым вариатором X-Tronic — 78 «скакунов». Привод — только передний.