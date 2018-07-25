Опубликованы цены нового премиального кроссовера Traum Seek 5

Автохолдинг Zotye сообщил предварительную стоимость нового семиместного кроссовера Traum Seek 5.

Отметим, что новый автомобиль — это третья модель новой китайской компании, которая специализируется на выпуске люксовых машин для молодого поколения. Концерн планирует в течение трех лет вывести на рынок 8 новых паркетников.

Габариты новинки можно сравнить с Kia Sorento: 4771 х 1859 х 1735 мм, колесная база составляет 2800 мм. Передок модели схож с кроссовером Roewe RX5, тогда как салон имеет уникальный дизайн.

В движение семейный автомобиль приводится 150-сильным турбодвигателем объёмом 1,5 литра от Mitsubishi . В паре с ним трудиться 6-ступенчатая механика или 6-диапазонная автоматическая коробка передач. Переднего привода для кросса не предусмотрено.

Известно, что стоимость Traum Seek 5 будет начинаться от 90 000 юаней (830 тыс. руб.), а топовая версия будет доходить до 140 000 юаней (1,29 млн рублей). Серийные модели должны приехать в китайский дилерские центры в последний месяц лета.