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Стала известна цена на Mercedes-AMG GT 63 S Edition 1
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Стала известна цена на Mercedes-AMG GT 63 S Edition 1 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
После анализа прайса можно заметить, что автомобиль несколько дороже своих аналогов.
На данный момент открыт прием предварительных заказов на четырехдверное купе от Mercedes-AMG с индексом GT. Напомним, что эту модель впервые показали прошедшей весной на автосалоне в Женеве.
Теперь перейдем непосредственно к цифрам. Итак, начнем с базового варианта GT 63. В переводе на рубли его цена будет составлять примерно 11 миллионов 20 тысяч рублей. В свою очередь стартовая цена GT 63S приближается к 12 миллионам 260 тысячам рублей.
Есть еще и люксовый вариант, имеющий дополнительную приставку Edition 1. За него уже придется заплатить около13 миллионов 605 тысяч рублей, что делает транспорт одним из самых дорогих в линейке Mercedes-AMG. При этом у данного автомобиля имеются свои особенные детали.
Например, можно обозначить аэродинамические обвесы кузова и колеса в 21 дюйм. Есть еще множество внутренних и внешних мелочей, подчеркивающих статус автомобиля.
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