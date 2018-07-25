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Видео: все GTI-семейство Volkswagen сравнили в гонке по прямой
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Видео: все GTI-семейство Volkswagen сравнили в гонке по прямой 

Motor.ru 8 часов назад
Фото: Motor.ru
Ведущие YouTube-канала carwow организовали дрэг-гонку между четырьмя моделями GTI-семейства. В гонке по прямой сравнили Golf Clubsport S, Volkswagen Golf GTI, Polo GTI и up! GTI.
Самый слабый из участников — up! GTI — оснащается трехцилиндровым двигателем объемом 1,0 литр. Отдача агрегата составляет 115 лошадиных сил (у обычного up! — 90 сил) и 200 Нм крутящего момента. С места до «сотни» крошечный хот-хэтч разгоняется за 8,8 секунды. Максимальная скорость — 197 километров в час.
От обычной машины GTI-версия отличается спойлером и перенастроенной подвеской с уменьшенным на 15 миллиметров дорожным просветом.
На другой стороне расположился экс-рекордсмен Нюрбургринга Volkswagen Golf Clubsport S. Выпущенный в количестве 400 экземпляров хот-хэтч комплектуется двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 310 сил и 380 Нм момента. До «сотни» модель разгонятся за 5,8 секунды. Максимальная скорость составляет 265 километров в час.
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