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Обновленный Ford Transit получит полный привод
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Обновленный Ford Transit получит полный привод 

Auto.Today 7 часов назад
Фото: Auto.Today
Ford Transit — не самый захватывающий автомобиль на рынке, однако американской компании удается продавать удивительное количество фургонов ежегодно. Напоминаем, в 2017 году Ford продал 127 360 автомобилей в Соединенных Штатах, тем самым сделав его более популярным, нежели Mustang и Taurus.
Учитывая популярность модели, Ford готовится представить более свежий Transit. Прототип, пойманный во время испытаний, имеет обновленную переднюю панель, включающую шестиугольную решетку радиатора, модифицированный бампер с большими воздухозаборниками, а также другие фары и новые противотуманные фары. Ford не говорит много о фургоне, но подтверждает, что автомобиль прибудет в следующем году с полноприводной системой. Главным соперником Transit должен остаться Crafter, с которым модель конкурирует в Европе. При этом Ford и Volkswagen недавно объявили о возможности сотрудничества, направленного на ряд совместных проектов, в том числе «ассортимент коммерческих автомобилей… для лучшего удовлетворения растущих потребностей клиентов». Переговоры сосредоточены на коммерческих фургонах, поэтому возможно, что в будущем две модели будут иметь гораздо больше общего.
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