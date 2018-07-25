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Назван топ-10 самых ожидаемых автомобилей в России
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Назван топ-10 самых ожидаемых автомобилей в России 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
«АвтоВАЗ» в следующем году должен представить публике машину Lada 4x4 в новом обличии, возможно, укомплектованную двигателем 1,8-литра.
Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали о самых ожидаемых в России новинок автопрома, которые будут доступны к покупке у дилеров в следующем году.
В сообщении агентства говорится, что на российском рынке в 2019 году появится полноценно обновленная Audi A3. Четвертое поколение модели получит новый семейный стиль. Будет обновлена и техническая часть, появился 1-литровый турбированный двигатель со 115 лошадиными силами.
Ожидается, что BMW также представит новое поколение 3 серии (G20) и, возможно, возродит родстер Z4.
«АвтоВАЗ» в следующем году должен представить публике машину Lada 4x4 в новом обличии, возможно, укомплектованную двигателем 1,8-литра, который в настоящее время устанавливается на Lada Vesta и Xray.
По словам аналитиков, в 2019 году должны выйти обновленный флагман Mercedes — GLS, и один из самых продаваемых в России иностранных кроссоверов Renault Duster, который получит изменения в экстерьере и интерьере, новинка от Skoda — модель Karoq, ее ориентировочная стоимость в минимальной комплектации составит 1,25 миллиона рублей.
Кроме того, осенью следующего года начнутся продажи нового поколения популярного на российском рынке Toyota RAV4. Скорее всего, технические характеристики новинки останутся прежними. Основное изменение будет во внешнем виде авто.
«В конце 2018 года на российский рынок возвращается Volkswagen Golf, а уже в 2019 году будет представлено новое, восьмое, поколение модели. Ценник на Golf в комплектации Trendline с двигателем 1,4 литра составит 1,43 миллиона рублей», — говорится в сообщении агентства «Автостат».
Как заявили эксперты, в 2019 году у российских дилеров должен появиться обновленный седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
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