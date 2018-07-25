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Стартовали продажи обновленных Renault Logan и Sandero
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Стартовали продажи обновленных Renault Logan и Sandero 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Автомобили появились в автосалонах по всей России.
Logan и Sandero пережили легкий фейслифтинг: их оснастили светодиодными ходовым огнями С-образной формы и чуть измененной фальш-радиаторной решеткой, выполненной в черном цвете с хромированными элементами. В салоне используются более качественные материалы отделки, а на втором ряду появились подстаканники с держателями увеличенного размера и розетка на 12 вольт.
Кроме того, для Logan и Sandero теперь доступны дистанционная система открывания лючка бензобака, индикатор отображения температуры, интегрированный в дисплей на приборной панели, и система дистанционного запуска Renault Start, разработанная специально для России.
Линейка двигателей осталась прежней и включает агрегаты объемом 1,6 мощностью 82, 102 и 113 л.с. Трансмиссия — «механика» либо «автомат». Цены на обе модели стартуют от 544 000 рублей.
Как сообщал «Авторамблер», на Московском автосалоне в конце августа будет представлена внедорожная версия Renault Logan, которая составит конкуренцию седану Lada Vesta Cross.
Фото: Renault
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