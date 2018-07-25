Стартовали продажи обновленных Renault Logan и Sandero

Автомобили появились в автосалонах по всей России.

Logan и Sandero пережили легкий фейслифтинг: их оснастили светодиодными ходовым огнями С-образной формы и чуть измененной фальш-радиаторной решеткой, выполненной в черном цвете с хромированными элементами. В салоне используются более качественные материалы отделки, а на втором ряду появились подстаканники с держателями увеличенного размера и розетка на 12 вольт.

Кроме того, для Logan и Sandero теперь доступны дистанционная система открывания лючка бензобака, индикатор отображения температуры, интегрированный в дисплей на приборной панели, и система дистанционного запуска Renault Start, разработанная специально для России.

Линейка двигателей осталась прежней и включает агрегаты объемом 1,6 мощностью 82, 102 и 113 л.с. Трансмиссия — «механика» либо «автомат». Цены на обе модели стартуют от 544 000 рублей.

Как сообщал «Авторамблер», на Московском автосалоне в конце августа будет представлена внедорожная версия Renault Logan , которая составит конкуренцию седану Lada Vesta Cross.

Фото: Renault