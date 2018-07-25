Названы самые ожидаемые в России машины

Машины, которые будут востребованы у россиян в следующем году.

Как сообщает «КВ», эксперты агентства «Автостат» назвали самые ожидаемые в России новинок автопрома, которые станут доступны к покупке в 2019 году.

Полноценно обновленная Audi A3 появится на российском рынке уже в 2019 году. Четвертое поколение модели получит новый семейный стиль, к которому уже пришли с Audi A8 , A5 и A4. Обновлена и техническая часть, появился 1-литровый турбированный двигатель со 115 лошадиными силами. Самый мощный двигатель — 2-литровый 184-сильный,

говорится в сообщении «Автостата».

Кроме этого, как ожидается, BMW представит новое поколение 3 серии (G20) и, возможно, возродит родстер Z4.