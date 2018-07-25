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Названы самые ожидаемые в России машины
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Названы самые ожидаемые в России машины 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Машины, которые будут востребованы у россиян в следующем году.
Как сообщает «КВ», эксперты агентства «Автостат» назвали самые ожидаемые в России новинок автопрома, которые станут доступны к покупке в 2019 году.
Полноценно обновленная Audi A3 появится на российском рынке уже в 2019 году. Четвертое поколение модели получит новый семейный стиль, к которому уже пришли с Audi A8, A5 и A4. Обновлена и техническая часть, появился 1-литровый турбированный двигатель со 115 лошадиными силами. Самый мощный двигатель — 2-литровый 184-сильный,
говорится в сообщении «Автостата».
Кроме этого, как ожидается, BMW представит новое поколение 3 серии (G20) и, возможно, возродит родстер Z4.
АвтоВАЗ в 2019 году должен представить автомобиль Lada 4×4 в абсолютно новом обличии, возможно, укомплектованный двигателем 1,8-литра, который сейчас устанавливается на Lada Vesta и Xray.
По материалам: ptzgovorit.ru
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