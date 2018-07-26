McLaren раскрыла название преемника гиперкара F1

До сих пор преемник гиперкара McLaren F1 был известен под кодовым названием BP23, однако теперь компания раскрыла официальное название — Speedtail. Компания заявляет, что Speedtail станет самой быстрой машиной в истории марки, передает Motor1. (McLaren F1 долгое время считался самым быстрым серийным автомобилем в мире.) Максимальная скорость нового гиперкара, по словам McLaren, составит 243 мили в час (391 километр в час).

Всего McLaren продаст 106 Speedtail, причем все машины, как отмечается, уже были зарезервированы. Ожидается, что гиперкар получит трехместную компоновку салона и бензиново-электрическую гибридную силовую установку. Премьера новой модели McLaren, как предполагается, состоится до конца текущего года.