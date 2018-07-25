Ещё
Стало известно название преемника McLaren F1
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно название преемника McLaren F1 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Новый гиперкар McLaren, ранее известный под внутризаводским индексом BP23, получит названием Speedtail. Дебют модели, которая станет идеологическим наследником легендарного F1, состоится до конца года. По замыслу производителя, Speedtail будет самым быстрым и роскошным автомобилем в истории марки.
McLaren Speedtail станет третьей моделью топовой линейки Ultimate Series куда уже входят супергидрид P1 и экстремальный Senna. Гиперкар будет отличаться трехместной компоновкой салона с центральным расположением водительского кресла и гибридной силовой установкой мощностью свыше 1000 лошадиных сил.
Помимо этого, известно, что Speedtail получит «самую совершенную аэродинамику» и полностью карбоновую конструкцию шасси и кузова. Максимальная скорость купе превысит отметку 391 километр в час.
Тираж модели составит 106 экземпляров (все они уже проданы), а минимальная цена — 1,6 миллиона фунтов стерлингов (132,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Motor.ru: последние новости
Дизельный Honda Civic впервые получил «автомат» Мистер претендент До России добрался обновленный кроссовер FAW за миллион рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары140
Боксер на элитном авто сбил насмерть москвичку36
Начались продажи обновленных Logan и Sandero
В России презентовали кроссовер Range Rover 2019
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение