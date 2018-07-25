Стало известно название преемника McLaren F1

Новый гиперкар McLaren , ранее известный под внутризаводским индексом BP23, получит названием Speedtail. Дебют модели, которая станет идеологическим наследником легендарного F1, состоится до конца года. По замыслу производителя, Speedtail будет самым быстрым и роскошным автомобилем в истории марки.

McLaren Speedtail станет третьей моделью топовой линейки Ultimate Series куда уже входят супергидрид P1 и экстремальный Senna. Гиперкар будет отличаться трехместной компоновкой салона с центральным расположением водительского кресла и гибридной силовой установкой мощностью свыше 1000 лошадиных сил.

Помимо этого, известно, что Speedtail получит «самую совершенную аэродинамику» и полностью карбоновую конструкцию шасси и кузова. Максимальная скорость купе превысит отметку 391 километр в час.

Тираж модели составит 106 экземпляров (все они уже проданы), а минимальная цена — 1,6 миллиона фунтов стерлингов (132,5 миллиона рублей по текущему курсу).