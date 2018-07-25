Динамика продаж автомобилей по сегментам за шесть месяцев 2018 года 

За первые шесть месяцев нынешнего года в России было реализовано 791,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 18,8% выше результата годичной давности. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают рыночный рост во всех сегментах без исключений. По объёму реализации самым крупным сегментом остаётся SUV. Так, в период с января по июнь было продано 338,6 тыс. кроссоверов и внедорожников, что на 23,6% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Лидером продаж тут остаётся Hyundai Creta (33 224 шт. ; +37,6%). За ним следуют Renault Duster (21 290 шт. ; +7,5%) и KIA Sportage (16 660 шт. ; +30,2%). На втором месте находится сегмент В, где за первое полугодие было реализовано 304,3 тыс. автомобилей (+13,3%). Тройку лидеров здесь образуют KIA Rio (51 558 шт. ; +11,7%) и две отечественные модели LADA — Vesta (49 635 шт. ; +43,5%) и Granta (45 672 шт. ; +8,8%). Третью строчку занимает сегмент С, который вырос на 6,9%. С января по июнь 2018 года реализация машин этого класса составила 53,7 тыс. единиц. Среди моделей тут лидирует Skoda Octavia (11 938 шт. ; +10,8%), опередившая KIA Ceed (10 681 шт. ; +35,6%) и Ford Focus (7 654 шт. ; +18,4%). Отметим также и сегмент D, который за отчетный период продемонстрировал рост на 16,1% с показателем 38,9 тыс. реализованных автомобилей. Однако самый большой рост продаж отмечен в сегментах, которые в количественном выражении показывают более скромные цифры. Так, более чем в полтора раза увеличились продажи автомобилей сегментов MPV (+72,3%; 9 200 шт.), класса A (+64,2%; 2 600 шт.) и сегмента LAV (+57,9%; 23 000 шт.). В сегменте пикапов продажи выросли на треть (+32,9%) и составили 5 200 единиц. В сегменте Е также отмечается пусть небольшая, но положительная динамика — 9 500 шт. (+0,3%).