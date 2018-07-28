Kia Sportage укрепляет позиции по продажам

Южнокорейский кроссовер Kia Sportage уверенно входит в тройку лидеров по покупательскому спросу среди машин своего класса.

Подтверждением этому являются многочисленные статистические исследования. Самые последние из них посвящены анализу продаж машин класса SUV за шесть прошедших месяцев 2018 года.

По обработанным сводкам от дилеров первое место по реализации среди кроссоверов удерживает Hyundai Creta. Красноречивое подтверждение тому — более 33 тысяч проданных машин и положительная динамика к прошлому году практически на 38 процентов.

Значительно по уровню покупательского спроса уступил Renault Duster . На данном кроссовере остановили свой выбор чуть более 21 тысячи покупатели.

Третья строчка уверенно держится за Kia Sportage. Данный кроссовер не сдает своих позиций вот уже третий месяц кряду. Интересно, что по итогам минувшего года автомобиль довольствовался скромным восьмым местом.