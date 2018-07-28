Ещё
Kia Sportage укрепляет позиции по продажам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Kia Sportage укрепляет позиции по продажам 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
Южнокорейский кроссовер Kia Sportage уверенно входит в тройку лидеров по покупательскому спросу среди машин своего класса.
Подтверждением этому являются многочисленные статистические исследования. Самые последние из них посвящены анализу продаж машин класса SUV за шесть прошедших месяцев 2018 года.
По обработанным сводкам от дилеров первое место по реализации среди кроссоверов удерживает Hyundai Creta. Красноречивое подтверждение тому — более 33 тысяч проданных машин и положительная динамика к прошлому году практически на 38 процентов.
Значительно по уровню покупательского спроса уступил Renault Duster. На данном кроссовере остановили свой выбор чуть более 21 тысячи покупатели.
Третья строчка уверенно держится за Kia Sportage. Данный кроссовер не сдает своих позиций вот уже третий месяц кряду. Интересно, что по итогам минувшего года автомобиль довольствовался скромным восьмым местом.
Car.ru: последние новости
"АвтоВАЗ" будет оснащать автомобили качественными двигателями Новый кроссовер Datsun получит платформу от Renault-Nissan Jaguar назвал российскую стоимость I-Pace
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ДТП с артистами: число пострадавших растет43
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке204
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами4
В России резко подорожали самые доступные авто60
Стал известен ТОП-4 «дизелей» по доступной цене
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение