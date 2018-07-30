Топ-15 самых популярных в РФ иномарок за первое полугодие

Согласно данным исследования «Автостат Инфо», рынок иномарок в России вырос в продажах на 15,8% за первое полугодие текущего года. В отчетный период покупатели приобрели 574 360 новых иномарок, а годом ранее они купили 496 034 таких авто.

Среди иномарок в первом полугодии лидировала KIA Rio. Согласно нашим данным, с января по июнь 2018 года в России было продан 47 245 автомобилей KIA Rio, что на 5,8% продаж годичной давности (44 664 шт.). Второе место среди иномарок у кроссовера Hyundai Creta: объем реализации этой модели возрос на 36,4% относительно прошлого года, то есть с 23 596 до 32 174 ед. соответственно. На третье место в этом рейтинге переместилась модель Hyundai Solaris . В первой половине этого года продажи «Соляриса» снизились на 25,3% до 29 221 ед. авто (годом ранее было продано 39 093 шт.). Далее в рейтинге разместились Volkswagen Polo (25 394 авто, +25%) и Renault Duster (19 028 машин, +3,8%).

Топ-15 самых востребованных в России иномарок по результатам продаж в первом полугодии 2018 года составили также:

Chevrolet NIVA — 13 815 ед. (-0,6%),

Toyota RAV4 — 13 156 авто (-17,5%),

Mitsubishi Outlander — 10 260 ед. (+60,7%).

Напомним, что, согласно нашим подсчетам, объем продаж новых легковых автомобилей в России за первое полугодие вырос на 16,5% и составил 738 565 ед.