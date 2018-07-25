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Оборот с продажи автомобилей Mitsubishi превысил 24 млрд рублей
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Оборот с продажи автомобилей Mitsubishi превысил 24 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 3 часа назад
Оборот с продажи автомобилей Mitsubishi превысил 24 млрд рублей «Автостат Инфо» подсчитал денежный оборот с продажи автомобилей марки Mitsubishi за период первых пяти месяцев текущего года. Мы выяснили, что выручка от реализации таких машин составила 24,25 млрд рублей.
Большую часть этих средств авторитейлеры выручили с продажи внедорожников Mitsubishi Outlander. Известно, что за первые пять месяцев этого года покупатели приобрели 8420 автомобилей Mitsubishi Outlander и потратили на них почти 14 млрд рублей. На машины модели Mitsubishi Pajero Sport они израсходовали 7,5 млрд рублей. При этом в отчетный период покупатели в РФ приобрели 2962 машины Mitsubishi Pajero Sport. На покупку кроссоверов Mitsubishi ASX за те же пять месяцев покупатели затратили почти 2 млрд рублей. Объем реализации этой модели в отчетный период составил 1654 ед. С продажи автомобилей Mitsubishi Pajero авторитейлеры выручили 536,3 млн рублей, реализовав за январь-май этого года 191 такой автомобиль.
Из исследования «Автостат Инфо» известно также, что новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross разошелся в РФ в отчетный период в количестве 215 ед. На покупку этой новинки потребители затратили 350,4 млн рублей.
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