В июне каждая четвертая реализованная LADA Vesta была из линейки «Cross» 

В июне новая модель АВТОВАЗа — седан LADA Vesta Cross — была реализована в количестве 304 экземпляра. Судя по статистике АЕБ, это вполне сравнимо с результатами первого месяца продаж универсала LADA Vesta SW Cross (302 автомобиля). Однако эксперты считают, что судить о том, кто из семейства Сross стартовал успешнее, все-таки рано, поскольку седан начал продаваться в начале месяца (7 июня), а универсал — в самом конце (25 октября). Гораздо более показательным для седанов в этом плане станет июль. Здесь стоит напомнить, что продажи универсалов Vesta SW Cross во второй месяц, в ноябре 2017-го, сразу выросли в три с лишним раза (1119 шт.) по сравнению с октябрём. Что касается реализации линейки «Vesta Cross» (включая Vesta SW Cross) в целом, в июне было реализовано 2477 таких автомобилей, что позволило утверждать: доля этой cross-линии в модельном ряду LADA Vesta выросла до 25,2%.