Ещё
Hyundai заканчивает работу над заряженным i30 N
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai заканчивает работу над заряженным i30 N 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: Daily-Motor
Спортивная версия пятидверного автомобиля i30 N дрон появится на рынке уже в скором времени.
Напомним, что в стандартной модификации этот лифтбек от компании Hyundai вышел на рынок Старого света ещё в самом начале текущего года. Как оказалось, испытания для обновлённого автомобиля проходили на Нюрбургринге. И буквально сегодня производитель решил распространить несколько фотографий новинки в сети, хотя и в камуфляжной плёнке.
Ходят слухи, что новинка должна получить двухлитровый турбированный мотор. Его мощность может доходить до 250 и 275 лошадиных сил. При этом, работать силовая установка будет в паре с коробкой передач механического типа на шесть ступеней.
Мотор с меньшей мощностью способен разгоняться до первой сотни всего за 6.4 секунды, тогда как его старшая модификация разгоняется быстрее на 0.3 секунды. Максимальная скорость хода модели составит 250 километров в час. Пока что нет информации, когда именно обновлённая модель выйдет на глобальный рынок.
Daily-Motor: последние новости
Дизельная версия Honda Civic получила автоматическую трансмиссию Известны цены на новую Kia Optima в РФ Завод Renault в Москве готовится к запуску нового кроссовера
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задавил россиянку: украинский мажор пошел под арест80
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве248
Цены на бензин взяли новую высоту3
Смерть на встречке: полицейский на BMW влетел в «Газель»1
Несколько ошибок могут загубить любую машину1
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение