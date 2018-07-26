Hyundai заканчивает работу над заряженным i30 N

Спортивная версия пятидверного автомобиля i30 N дрон появится на рынке уже в скором времени.

Напомним, что в стандартной модификации этот лифтбек от компании Hyundai вышел на рынок Старого света ещё в самом начале текущего года. Как оказалось, испытания для обновлённого автомобиля проходили на Нюрбургринге. И буквально сегодня производитель решил распространить несколько фотографий новинки в сети, хотя и в камуфляжной плёнке.

Ходят слухи, что новинка должна получить двухлитровый турбированный мотор. Его мощность может доходить до 250 и 275 лошадиных сил. При этом, работать силовая установка будет в паре с коробкой передач механического типа на шесть ступеней.

Мотор с меньшей мощностью способен разгоняться до первой сотни всего за 6.4 секунды, тогда как его старшая модификация разгоняется быстрее на 0.3 секунды. Максимальная скорость хода модели составит 250 километров в час. Пока что нет информации, когда именно обновлённая модель выйдет на глобальный рынок.