Топ-10 региональных рынков по продаже подержанных авто возглавляет Амурская область

Топ-10 региональных рынков по продаже подержанных авто возглавляет Амурская область Исследование «Автостат Инфо» показало, что «десятку» региональных авторынков с наиболее высокими показателями перепродаж легковых автомобилей за январь-май 2018 года возглавляет Амурская область.

На местном авторынке за эти пять месяцев было продано 140 304 легковых авто с пробегом. Прирост перепродаж составил 1,45%. Мы выяснили, что в Амурской области больше всего перепродается машин марки Toyota — 91 483 ед. авто за январь-май. В число лидеров местного рынка авто с пробегом вошли также: Nissan (18 842 ед.), Honda (14 453 шт.), Mazda (5166 авто) и Mitsubishi (3349 ед.).

Второе место по перепродажам легковых автомобилей занимает Московская область с результатом 110 690 ед. авто, что на 3,6% меньше прошлогоднего результата. Топ-5 марок вторичного авторынка Подмосковья составили: LADA (15 875 ед.), KIA (7460 авто), Ford (6860 ед.), Volkswagen (6448 ед.) и Nissan (6189 авто).

В Москве, которая заняла третье место среди регионов, в отчетный период было продано 102 737 подержанных легковушек (-2,3%). На столичном рынке б/у машин за январь-май этого года лидировала марка LADA (7303 ед.), за которой разместились Mercedes-Benz (7249 ед.) и KIA (6393 шт.). В топ-5 марок вторичного авторынка Москвы вошли также Nissan (6265 ед.) и BMW (6069 шт.).

В Краснодарском крае с января по май этого года покупатели прибрели 94 203 б/у машины (+1,6%), что обеспечило этому региону 4-е место в рейтинге. На вторичном в Краснодарском крае за отчетные пять месяцев потребители приобрели 28 872 б/у автомобиля LADA, 5036 машин Hyundai с пробегом, 4936 подержанных Toyota, а также 4517 авто KIA с пробегом и 4158 «Ниссанов».

Санкт-Петербург замыкает топ-5 регионов по перепродажам легковых машин за январь-май этого года. Согласно нашим подсчетам, на питерском авторынке было продано 62 883 б/у машин, на 2,6% меньше, чем годом ранее. Топ-5 самых востребованных марок вторичного авторынка Санкт-Петербурга возглавляет LADA — 4855 ед. авто. Второе и третье места по перепродажам занимают Volkswagen (4693 шт.) и Ford (4559 ед.) соответственно. А в топ-5 марок входят еще KIA (3670 ед.) и Mercedes-Benz (3518 ед.).

Добавим, что топ-10 региональных рынков с самыми высокими показателями реализации подержанных машин за январь-май 2018 года составили Свердловская область (61 294 авто, +6,7%), Ростовская область (60 097 ед., +0,7%), Республика Башкортостан (58 652 шт., +4,4%), Республика Татарстан (51 082 ед., +1,6%) и Челябинская область (49 586 авто, +3,6%).