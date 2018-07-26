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Продажи автомобилей Volvo в России в июне выросли на 11,1% — до 888 машин
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Продажи автомобилей Volvo в России в июне выросли на 11,1% — до 888 машин 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Car.ru
«Российские дилеры Volvo в июне реализовали 888 автомобилей, что на 11,1% выше показателя годичной давности. По итогам шести месяцев 2018 г. продажи Volvo составили 3 тыс. 132 машины — на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке остается среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, на котором в июне остановили свой выбор 316 покупателей. Полноценные поставки нового ХС60 российским дилерам начались в январе этого года. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90 — в прошлом месяце было реализовано 252 таких автомобиля, что на 24,1% меньше показателя июня 2017 г. Замыкает тройку лидеров Volvo вседорожник V90 Cross Country, разошедшийся в количестве 100 единиц (рост продаж 35,1%).
В пресс-службе напомнили, что в июне российские дилеры Volvo начали продажи нового компактного кроссовера ХС40, а в сентябре в нашей стране появится первый гибридный, подзаряжаемый от обычной розетки внедорожник от Volvo мощностью более 400 л. с. — ХС90 T8. Кроме того, в июне состоялась мировая премьера нового спорт-седана S60, продажи которого в России начнутся в следующем году.
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