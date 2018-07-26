Porsche анонсировал три новых SUV: Kuga, Explorer и мини-Bronco

Ранее в этом году американский автогигант Ford на своей презентации мельком показал ряд новых моделей, включая возрожденный внедорожник Bronco, его младшего пока неназванного собрата мини-Bronco и «заряженный» Explorer ST. Тогда компания этим и ограничилась, но сегодня Ford решил дать нам чуть больше информации об этих и других грядущих SUV.

Новая обнародованная презентация демонстрирует нам новое поколение кроссовера Ford Kuga (в США продается под именем Escape) и его «зеленую» гибридную модификацию Kuga Hybrid. Обе модели сфотографированы под покрывалом, но можно понять, что они получат более динамичную линию крыши, вздымающуюся подоконную линию и более обтекаемые формы.

Мы с вами уже видели шпионские фото нового Ford Kuga, одним из силовых агрегатов которого окажется 2.0-литровый EcoBoost с четырьмя цилиндрами. Кроме того, автомобиль может получить и трехцилиндровый 1.5 л EcoBoost, развивающий до 180 лошадиных сил мощности.

Новый Ford Explorer «под одеялом» мы уже видели и новые изображения не добавляют ровным счетом ничего к тому, что мы и так знаем. Поэтому, перейдем сразу к мини-версии Bronco, ведь ранее нам показывали только его переднюю часть, а теперь мы можем созерцать этот внедорожник и в профиль. Мини-Bronco, как оказалось, очень похож на Bronco 2020 с его прямой линией крыши и коротким капотом.

Однако, если оригинальный Bronco будет представлять собой 2-дверную альтернативу ортодоксальному внедорожнику Jeep Wrangler, то его «младший брат» получит четыре двери. Также, пока не названный SUV гораздо меньше Bronco, да и закрепленной на двери багажника полноценной запаски у него тоже нет, что может указывать на намерение разработчиков сделать акцент на практичности.

Еще один интересный кадр демонстрирует целых пять кроссоверов и внедорожников и обещает, что гибридные и плагин-гибридные силовые установки будут доступны для всех членов этого семейства Ford. Впрочем, может случиться и так, что данный громкий заголовок лишь анонс намерений и не обязательно каждый SUV «голубого овала» получит такую модификацию.