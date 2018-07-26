Спрос на LADA Priora в июне продолжил падение

Эксперты аналитического агентства «Автостат» решили посмотреть, как LADA Priora, заявленная АВТОВАЗом к снятию с конвейера, продавалась в июне — за месяц до окончания ее производства. По данным АЕБ, в первый летний месяц было реализовано всего 899 автомобилей этой модели. Если посмотреть динамику продаж «Приоры» с начала 2018 года, картина еще более показательна: с января по июнь в России было продано: 1 147 шт. (январь), 1 320 шт. (февраль), 1 104 шт. (март), 1 053 шт. (апрель), 945 шт. (май). Как видим, с февраля покупательский спрос на «Приоры» неуклонно снижался и на начало июля составлял менее 1 000 автомобилей.

Как ранее сообщал «Автостат», за все время производства, с 2007 по 2017 год, в нашей стране было продано 846,5 тыс. автомобилей семейства Priora. По оценкам автовладельцев, эта машина обладала целым рядом положительных качеств.