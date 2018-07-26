Ещё
Бренд Genesis обошел Porsche по индексу удовлетворенности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бренд Genesis обошел Porsche по индексу удовлетворенности 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Агентство JD Power опубликовало очередную версию своего ежегодного рейтинга удовлетворенности потребителей. Нынешний рейтинг озадачивает своими результатами: корейцы впервые вскарабкались на вершину, при этом обойдя все немецкие бренды.
Вести.Ru: последние новости
Анонсированы российские обновления для Range Rover Электрическая Tesla Model 3 поступила в открытую продажу Lamborghini выпустит очень мощный и быстрый Aventador
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве245
Цены на бензин взяли новую высоту1
Смерть на встречке: полицейский на BMW влетел в «Газель»
Несколько ошибок могут загубить любую машину
Mercedes представил самый компактный седан
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение