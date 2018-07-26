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Бренд Genesis обошел Porsche по индексу удовлетворенности
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Бренд Genesis обошел Porsche по индексу удовлетворенности
Вести.Ru
37 минут назад
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Вести.Ru
Агентство JD Power опубликовало очередную версию своего ежегодного рейтинга удовлетворенности потребителей. Нынешний рейтинг озадачивает своими результатами: корейцы впервые вскарабкались на вершину, при этом обойдя все немецкие бренды.
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