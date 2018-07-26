Бренд Genesis обошел Porsche по индексу удовлетворенности

Агентство JD Power опубликовало очередную версию своего ежегодного рейтинга удовлетворенности потребителей. Нынешний рейтинг озадачивает своими результатами: корейцы впервые вскарабкались на вершину, при этом обойдя все немецкие бренды.