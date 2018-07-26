Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности

Марка Genesis заняла первое место в рейтинге удовлетворенности агентства J. D. Power. Корейский производитель на один балл опередил прошлогоднего лидера — компанию Porsche . Лучшей моделью бренда стал седан G80, занявший второе место в классе премиальных среднеразмерных автомобилей.

[Смог ли обновленный Genesis G80 догнать «немецкую тройку»? Спойлер: нет] (https://motor.ru/testdrives/genesisg80.htm)

В этом году рейтинг был составлен на основе опроса 68 тысяч покупателей новых автомобилей после 90 дней владения машиной. Им предстояло оценить покупку по 77 пунктам — от ощущений при нажатии на педаль газа до комфорта во время движения. Общий рейтинг для каждого из 31 производителя рассчитывался по 1000-балльной шкале.

Mazda и По подсчетам специалистов J. D. Power., Genesis набрал 884 балла при среднем показателе по сегменту 851 балл. Компания Porsche заработала 883 балла. Следом за ними следуют BMW (863), Lincoln (861), Mercedes-Benz (858), Audi (853) и Volvo (850). Замыкают рейтинг аутсайдеры: Jeep Mitsubishi . У них 799, 798 и 783 балла соответственно.

В прошлом году первую строчку рейтинга APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) занимал Porsche. Марка заработала 884 балла. Genesis с оценкой в 869 баллов располагался на втором месте. Третье место — 855 баллов — досталось BMW.