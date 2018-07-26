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Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности
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Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности 

Motor.ru 47 минут назад
Фото: Motor.ru
Марка Genesis заняла первое место в рейтинге удовлетворенности агентства J. D. Power. Корейский производитель на один балл опередил прошлогоднего лидера — компанию Porsche. Лучшей моделью бренда стал седан G80, занявший второе место в классе премиальных среднеразмерных автомобилей.
[Смог ли обновленный Genesis G80 догнать «немецкую тройку»? Спойлер: нет] (https://motor.ru/testdrives/genesisg80.htm)
В этом году рейтинг был составлен на основе опроса 68 тысяч покупателей новых автомобилей после 90 дней владения машиной. Им предстояло оценить покупку по 77 пунктам — от ощущений при нажатии на педаль газа до комфорта во время движения. Общий рейтинг для каждого из 31 производителя рассчитывался по 1000-балльной шкале.
По подсчетам специалистов J. D. Power., Genesis набрал 884 балла при среднем показателе по сегменту 851 балл. Компания Porsche заработала 883 балла. Следом за ними следуют BMW (863), Lincoln (861), Mercedes-Benz (858), Audi (853) и Volvo (850). Замыкают рейтинг аутсайдеры: Jeep, Mazda и Mitsubishi. У них 799, 798 и 783 балла соответственно.
В прошлом году первую строчку рейтинга APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) занимал Porsche. Марка заработала 884 балла. Genesis с оценкой в 869 баллов располагался на втором месте. Третье место — 855 баллов — досталось BMW.
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