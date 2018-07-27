Составлен топ-10 марок авто, которыми больше всего довольны

Американское агентство J. D. Power and Associates опубликовало рейтинг удовлетворенности клиентов на автомобильном рынке США.

Список был составлен на основе результатов опроса, в котором приняли участие около 70 тыс. автовладельцев. Каждый из них оценил свою машину по 77 параметрам, в том числе по безопасности, комфорту, экономичности и другим. На основе этих данных аналитики определили, автомобили каких брендов в наибольшей степени устраивают водителей.