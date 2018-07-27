Составлен топ-10 марок авто, которыми больше всего довольны 

Американское агентство J. D. Power and Associates опубликовало рейтинг удовлетворенности клиентов на автомобильном рынке США.
Список был составлен на основе результатов опроса, в котором приняли участие около 70 тыс. автовладельцев. Каждый из них оценил свою машину по 77 параметрам, в том числе по безопасности, комфорту, экономичности и другим. На основе этих данных аналитики определили, автомобили каких брендов в наибольшей степени устраивают водителей.
Топ-10 компаний возглавила Genesis, которая набрала 884 балла удовлетворенности владельцев из 1000 возможных. В тройку попали Porsche (883 балла) и BMW (863 балла). В первой пятерке оказались Lincoln (861 балла) и Mercedes-Benz (858 балла). Во второй половине рейтинга позиции распределились следующим образом: на шестой сточке Audi (853 балла), на седьмой — Volvo (850 балла), на восьмой — Cadillac (848 балла), на девятой — Land Rover (845 балла), а замыкает десятку Lexus (842 балла).
В самом низу рейтинга оказались Jeep (799 балла), Mazda (798 балла) и Mitsubishi (783 балла).
Кроме того, эксперты определили лучшие автомобили в сегментах. Среди субкомпактных моделей наибольшее количество положительных отзывов собрала Kia Rio, а из премиальных — Audi A3. В компактном — Volkswagen Jetta и Kia Stinger (премиум). Из среднеразмерных моделей — Honda Accord, Ford Mustang (спортивные) и Lincoln Continental (премиум). Из полноразмерных — Nissan Maxima.
Среди субкомпактных кроссоверов выделили Mini Countryman и BMW X1 (премиум). Из компактных кроссоверов — Chevrolet Equinox и BMW X3 (премиум). Из среднеразмерных — Chevrolet Traverse и Porsche Cayenne (премиум).
Среди пикатов владельцы отметили Honda Ridgeline, среди минивэнов — Chrysler Pacifica, среди больших внедорожников — Ford Expedition. Ford F-150 оказался лучшим легким пикапом, а GMC Sierra HD — лучшим тяжелым пикапом.