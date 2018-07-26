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Lexus представит RC F GT с компонентами из углеродного волокна
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Lexus представит RC F GT с компонентами из углеродного волокна 

Auto.Today 5 часов назад
Фото: Auto.Today
Lexus RC продолжает терять популярность, и компания надеется возобновить интерес к модели, разработав RC F GT. Предстоящая модель расположится между стандартным RC F и гоночным автомобилем RC F GT3, а также получит набор компонентов из углеродного волокна, в том числе крышу и боковые юбки. Помимо этого автомобиль будет оснащаться модернизированной решеткой радиатора с обновленными воздуховодами, новым бампером, фарами, и, конечно же другим задним бампером и небольшим диффузором.
В последнее время Lexus мало что говорит о RC F GT, но ранее концепция приняла участие в легендарной гонке Pikes Pea International Hill Climbk и весила на 800 фунтов (362 кг) меньше стандартной модели (достигалось за счет широкого использования углеродного волокна). Отмечается, неизменным для RC F GT является 5,0-литровый двигатель, дополненный улучшенной системой охлаждения. Отдача агрегата составляет 467 лошадиных сил и 528 Нм крутящего момента.
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