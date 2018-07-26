Mercedes показал новый четырехдверный A-Class для Европы

Модель нового поколения поступит в продажу до конца 2018 года.

Седан выполнен в том же стиле, что и дебютировавший ранее одноименный хэтчбек. В числе особенностей автомобиля — «активные» жалюзи фальшрадиаторной решетки, которые автоматически открываются для охлаждения моторного отсека. В Mercedes отмечают, что у седана один из самых низких коэффициентов сопротивления среди серийных моделей — 0,22.

Новинку предложат на рынке с бензиновым мотором объемом 1,3 литра мощностью 163 л.с. Этот двигатель оснастили функцией деактивации одного цилиндра. В линейку силовых агрегатов также вошел 116-сильный турбодизель объемом 1,5 литра и 2-литровый наддувной агрегат мощностью 188 л.с. Новинку можно будет приобрести как механической коробкой, так и с «роботом» с двумя сцеплениями, с передним и полным приводом.

Напомним, на китайском рынке продается удлиненная версия четырехдверки с колесной базой, равной 2 789 мм. Европейский вариант оказался короче — его колесная база составляет 2 729 мм. В длину A-Class для Европы достигает 4 549 мм — таким образом, он получился заметно короче, чем CLA (4 630 мм).

Как и хэтчбек, новинка получила новую мультимедийную систему Mercedes-Benz User Experience (MBUX) с функцией распознавания речи и жестов, а также набор электронных ассистентов. Последний включает в себя систему аварийного торможения, функцию распознавания пешеходов и велосипедистов, систему удержания автомобиля в полосе и систему помощи на парковке.