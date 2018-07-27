Новый седан A-класса выпустил Mercedes

Компания Mercedes-Benz продемонстрировала новейший седан A-класса. Широкой публике автомобиль представят этой осенью в Париже, но анонс уже появился в Сети. Новинка будет оснащена обновленной цифровой приборной панелью, совмещенной с панелью мультимедийной.

Как сообщает «ФАН», работать машина будет на бензиновом моторе А200 объемом 1,3 литра и мощностью 163 лошадиные силы. Представлен в линейке и 116-сильный 1,5-литровый турбодизель A180d.

Поклонники Mercedes смогут приобрести новинку не только с механической коробкой передач, но и с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Известно, что для россиян седан будет доступен в первом квартале 2019 года — тогда он появится в автосалонах.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Российское подразделение Mercedes-Benz отзывает в РФ 4 419 автомобилей Mercedes-Benz С-/GLC-класса. Речь идет о машинах, проданных с 2013 по 2017 годы. Причиной отзыва является «возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда».

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