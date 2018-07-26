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Мощное сердце: Ford F-150 Limited оснастили мотором от Raptor
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Мощное сердце: Ford F-150 Limited оснастили мотором от Raptor 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Blue Oval с гордостью сообщает, что теперь он предлагает свой Ford F-150 Limited с двигателем от «Рапотора».
До вчерашнего дня ещё 3,5-литровый двигатель V6 EcoBoost под капотом F-150 Limited имел 380 лошадиных сил мощности и Нм крутящего момента, но теперь Ford предлагает оснастить пикап самым крутым вариантом этого турбомотора — в 456 л.с. и 692 Нм. Такой ставится на Raptor. Коробка — «автомат» 10-ступенчатый.
Помимо увеличения отдачи, F-150 Limited покоряет недавно раздвоенной выхлопной системой с интегрированными в задний бампер наконечниками.
Но подождите, мы ещё про салон не сказали. Интерьер прекрасен! Новая двухцветная кожаная обивка — шик. Новые и кресла. Они тут мультиконтурные, с массажной функцией и вентиляцией. Плюс поясничную поддержку превосходную хочется отметить.
В список всяких приятностей входит и «тёплое» рулевое колесо, которое должно порадовать водителя в холодные зимние дни. Как заключительный штрих внутри — табличка на подлокотнике с выгравированным напоминанием того, что это не совсем и обычный F-150.
Такой F-150 стандартно оснащён адаптивным круиз-контролем, фантастической звуковой системой, камерой с углом обзора в 360 градусов и встроенным контроллером тормозов прицепа
Пока ничего не говорится о ценах, но «Форд» зато уточняет, что продажи F-150 Limited начнутся в нынешнем году. Модель же 2018-го года стартует с отметки в 61 360 долларов.
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