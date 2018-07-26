Road Rover станет первым электрокаром бренда Land Rover

Альянс Jaguar Land Rover зарегистрировал интересное название для одного из своих будущих автомобилей — Road Rover. Ранее оно считалось лишь внутренним обозначением проекта, но Autocar сообщает, что теперь это новый автомобиль.

Издание предполагает, что оно может быть использовано для первого электрокара Land Rover, который ожидается не ранее 2020 года. Это будет дорогой автомобиль, предназначенный преимущественно для рынков США и Китая.

Интересно, что это будет конкурент Mercedes-Benz S-Class в плане материалов отделки интерьера и набора оборудования. Тем не менее, Road Rover предположительно является кроссовером с недюжинными вседорожными способностями. Наличие электромоторов позволит настроить его и для впечатляющих динамических характеристик на обычных дорогах.

В перспективе Road Rover станет не просто отдельным автомобилем, а семейством машин в большей степени предназначенных для обычных дорог, но с возможностью преодолевать бездорожье.