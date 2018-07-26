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Маленький и комфортный: Mercedes представил компактный седан A-Class
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Маленький и комфортный: Mercedes представил компактный седан A-Class 

LiveCars.Ru 5 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
Ранее автомобиль был представлен в длинной колесной базе для Китая и как хэтчбек для Европы. Теперь стандартный A-Class должен занять место аналогичное четырехдверному купе CLA и сразу под большим седаном C-Class. Это авто должно стать соперником Audi A3 на рынке Северной Америки и других регионов планеты.
Отмечается, что публичный дебют автомобиля состоится в октябре этого года на моторшоу в Париже, но уже сейчас автолюбители получили достаточно информации и фото для знакомства с новинкой от Mercedes-Benz.
Габаритная длина седана составляет 4549 миллиметров, ширина 1796 миллиметров, а высота 1446 миллиметров. Размер колесной базы — 2729 миллиметров. В итоге новинка получилась на 91 миллиметр короче, но на 19 миллиметров шире и на 14 миллиметров выше CLA класса. Увеличилось и расстояние между осями (на 30 миллиметров), а вот объем багажника стал меньше на 50 литров — с 470 до 420 литров.
В любом случае аэродинамические характеристики A-Class одни из лучших среди всех серийных машин — всего 0,22, что должно немного отвлечь потенциальных покупателей от уменьшенного пространства багажника. Опять же, все в угоду улучшенной аэродинамике.
Переднее шасси авто получило стандартную McPherson, тогда как сзади в большинстве моделей используется балка, и лишь в версиях с полным приводом, адаптивными амортизаторами и самыми мощными моторами устанавливается многорычажка.
Разнообразие моторов будет зависеть от того, на какой рынок поставляется автомобиль. Но изначально доступно три версии силовых установок — две бензиновые и одна дизельная.
Самая мощная 2-литровая турбочетверка сможет выдать 188 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента. Работать она будет в паре с 7-ступенчатым АКПП с двойным сцеплением. Эти версии автомобилей будут доступны как с передним, так и с полным приводом.
Второй вариант мотора — 1,3-литровая четверка мощностью 163 л.с. и 250 Нм, а также будет доступен дизельный 1,5-литровый A180d на 116 лошадок и 260 Нм. Эти двигателя также работают в паре 7-ступенчатым автоматом.
Уже в базовой версии седан получит светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, системы слежения за рядностью движения, мертвыми зонами, предупреждения фронтальных столкновений. Седан будет комплектоваться электронной цифровой панелью приборов на 7 дюймов (10,25 в топ-версии), и такого же размера экраном мультимедийной системы MBUX.
Собирать седан A-Class планируется на заводах Mercedes-Benz в Мексике и Германии. Производство стартует в конце 2018 года.
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