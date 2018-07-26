Mercedes показал своё самое короткое авто «для бедных»

Компания Mercedes-Benz показала глобальную версию седана A-класса, которая будет короче представленной ранее версии для Китая на целых 6 сантиметров.

«Длина автомобили 4549 мм, ширина — 1796 мм, высота — 1446 мм. Колесная база составляет 2729 мм. Объем багажника — 420 литров», — уточнили в Mercedes-Benz. Производитель утверждает, что новый седан имеет наименьший коэффициент аэродинамического сопротивления среди всех серийных машин в мире — 0,22.

А-класс построен на новой модульной платформе MFA, его оснастят 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 163 л.с. и 1,5-литровым дизелем мощностью 116 л.с. Трансмиссия — робот или механика.

Новый А-класс должен стать самым доступным среди седанов марки, сейчас эту роль исполняет купеобразный Mercedes CLA, который длиннее (4630 мм) и стоит от 2 290 000 рублей. Напомним, в Новосибирске автомобили Mercedes-Benz представляет единственный дилер — компания «СТС-автомобили».

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