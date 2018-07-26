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Новый Toyota Land Cruiser рассекретили на фото
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Новый Toyota Land Cruiser рассекретили на фото 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Дизайн «Крузака», который появится в 2020 году, рассекретили в японском журнале.
Тизеры опубликовал в соцсетях пользователь Hamad1two3, и пока их подлинность вызывает вопросы. По информации автора эскиза, новинка получит компактный 3,4-литровый бензиновый мотор V6 с турбонаддувом мощностью 422 л.с., пару которому составит более продвинутый 10-диапазонный «автомат», который заменит собой нынешнюю АКП с шестью передачами.
Также приводятся габариты автомобиля, согласно которым преемник окажется сравним с текущей моделью Land Cruiser 200. Его длина составит 4 950 мм, ширина — 1 980 мм, высота — 1 920 мм, а колесная база будет равна 2 850 мм,
На снимках можно заметить, что внедорожник получил более обтекаемый кузов, массивную решетку радиатора нового дизайна, а также светодиодную оптику. Также автор публикации отмечает, что автомобиль укомплектуют беспроводной зарядкой для мобильных устройств Avion Wireless Qi, новейшей мультимедийной системой, в салоне появятся более качественные материалы отделки. Модернизация затронет сиденья и рулевое колесо. Впрочем, фотографий салона внедорожника пока нет.
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